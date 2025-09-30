پخش زنده
"بالهای آوازخوان"، مستند بلند هنرمند هیمن خالدی در کره جنوبی خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فیلم مستند "بالهای آوازخوان" به نویسندگی و کارگردانی هیمن خالدی، موفق به دریافت جایزه بهترین مستند آسیایی سیامین جشنواره بوسان کره جنوبی شد.
این فیلم تنها اثر ایرانی بود که در این دوره از جشنواره توانست جایزه بخش اصلی را دریافت کند، این مستند بزودی در جشنواره زوریخ و جشنواره بین المللی فیلم لندن هم حضور پیدا خواهد کرد.
"بالهای آوازخوان" نخستین تجربه کارگردانی مستند بلند "هیمن خالدی" است و با روایتی موازی و درهمتنیده از زندگی سه زوج، مواجهه آنها با مساله مهاجرت را به تصویر میکشد.
لوکیشن فیلم، روستای درهتفی از توابع شهرستان مریوان است، روستایی که انسانها و لکلکها در همزیستیای کمنظیر زندگی میکنند.
در مرکز روایت، زنی سالخورده قرار دارد که همزمان از شوهر صدسالهاش و لکلکی زخمی مراقبت میکند در حالیکه دخترش در حال آماده شدن برای مهاجرت به اروپا و پیوستن به همسرش است.
بالهای آوازخوان تلاشی برای بازنمایی مهاجرت بدون قضاوت و ارائه نگاهی نو به زندگی روستایی؛ نه از منظر فقر یا نوستالژی، بلکه از زاویهای همدلانه و انسانی است.
مراحل پژوهش، تولید و پستولید این مستند طی چهار سال به انجام رسیده است.
تهیهکنندگان این فیلم "اینا تدژوا"، "زینا برویان" و "سرگل مرادی" هستند و اثر بهصورت مشترک توسط گرجستان، بلژیک و ایران تولید شده است.