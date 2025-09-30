به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرزاد رستمی افزود: جابجایی مسافران استان نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: این تعداد مسافر در قالب ۲۴۵ هزار و ۱۵۰ سفر انجام شده که این شاخص هم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد رشد داشته است.

رستمی درخصوص سهم ناوگان حمل و نقل عمومی در جابجایی مسافران استان تأکید کرد: ۸۲ درصد سفر‌های استانی با اتوبوس، ۱۷ درصد مینی‌بوس و یک درصد هم با سواری کرایه صورت می‌گیرد.

وی به تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی و رانندگان فعال استان در حوزه مسافر اشاره کرد و یادآور شد: ۵۳۸ دستگاه اتوبوس، ۷۳۹ دستگاه مینی بوس و ۱۷۶ دستگاه سواری کرایه با یک هزار و ۶۳۹ راننده وظیفه جابجایی مسافر را در استان برعهده دارند.

رستمی گفت: مسافران می‌توانند هرگونه انتقاد و شکایت خود از پایانه‌های مسافربری یا رانندگان حوزه حمل و نقل مسافر را از طریق سامانه ۱۴۱ به این اداره کل اطلاع دهند تا در کمیسیون‌های مربوط به تخلف شرکت و رانندگان رسیدگی شود.