پخش زنده
امروز: -
معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: این استان در ماههای مهر و آبان امسال میزبان دو المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته های سنگنوردی و بسکتبال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ عذرا واسعی از میزبانی سنگنوردی و بسکتبال دختران در المپیاد استعدادهای برتر ورزشی خبر داد و افزود: استان زنجان بسکتبال دختران را از ۲۳ تا ۲۹ و سنگنوردی دختران را از ۲۳ تا ۲۸ مهر میزبان خواهد بود.
وی با بیان اینکه این دوره از رقابتها با حضور برترینهای هر استان برگزار خواهد شد افزود: منتخبین و مدال آوران این رویداد امیدهای آینده ورزش کشور و پشتوانههای قوی برای حضور در تیمهای ملی در رشتههای مختلف خواهند بود و بهترین تدبیر برای فراخوان و به میدان کشیدن فرزندان جای جای کشور به عرصه ورزش بویژه ورزش قهرمانی بانوان خواهد بود.
واسعی با اشاره به اینکه این المپیاد در ۲۱ رشته ورزشی برای دختران و ۱۹ رشته ورزشی برای پسران اجرا خواهد شد تاکید کرد: این اتفاق بزرگ عدالت ورزشی را با تمرکز زدایی از مراکز استانها و پایتخت رقم خواهد زد و این امکان را به کشور میدهد که از تمامی ظرفیتهای انسانی خود بهره ببرد.
وی ابراز امیدواری کرد: با اطلاع رسانی کامل و اجرای درست این طرح در سطح کشور هیچ استعدادی از این قافله جا نماند و نهایت بهره برداری از این موضوع صورت پذیرد.
رئیس گروه امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی پیکر سنجی و آزمون فاکتورهای آمادگی جسمانی با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت مربیان ورزشی در این زمینه و با حضور هیاتهای حاضر در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور افزود: منتخبین استانی این رقابتها پس ازگذراندن تستهای پیکر سنجی و آمادگی جسمانی در پایگاه قهرمانی استان، ۲۲ مهر تا ۵ آبان در مرحله کشوری رقابت خواهند کرد.
گفتنی است: ۳۱ استان میزبانی رشتههای مختلف را به عهده دارند و اداره کل ورزش و جوانان نیز با هدف حضور حداکثری و کسب نتایج درخشان در دو قالب میزبانی در دو رشته و اعزام در دیگر رشتهها در این رقابتها حضور خواهد