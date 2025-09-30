گروه‌های واکنش سریع متشکل از نیرو‌های شهرداری، هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، ۳۶۸ محل مشاهده پشه آئدس را در شهر بندرعباس پاک سازی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: گروه‌های واکنش سریع پس از تشخیص محل تجمع پشه آئدس یا تخم آن در مناطق مختلف شهر بندرعباس وارد عمل می‌شوند که در این زمینه در ۱۰ روز گذشته موفق به پاکسازی همه ۳۶۸ محل آلوده به پشه آئدس در شهر بندرعباس شدند.

یحیی میرزاده افزود: از ابتدای سال تاکنون ۴۹ مورد مثبت ابتلا به بیماری تب دنگی در هرمزگان شناسایی شده است.

بیماری تب دنگی یکی از بیماری‌های منتقله پشه آئدس است که مسری نیست و فقط با گزش این پشه منتقل می‌شود.

این پشه همچنین عامل انتقال بیماری‌های زیکا، تب زرد و چیکن گونیا است که تاکنون این بیماری‌ها در هرمزگان مشاهده نشده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: تنها راه مؤثر مقابله با پشه آئدس، حذف محل‌های تخم‌ریزی این پشه مانند آب‌های راکد خروجی کولر‌ها، آب زیرگلدان‌ها، لاستیک‌های فرسوده، قایق های رها شده در ساحل، قوطی های کنسرو رها شده و چاله‌های آسانسور است.

میرزاده افزود: پشه آئدس در روز خونخواری می‌کند و بیشترین زمان گزش آن صبح زود و هنگام غروب خورشید است.

پشه آئدس در هرمزگان برای اولین بار سال ۱۳۹۸ در بندرلنگه مشاهده شد.