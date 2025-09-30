برپایی اردو جهادی کانون خدمت رضوی در مسجد محمد خان بییک قزوین
گروه جهادی کانون خدمت رضوی با برپایی یک اردوی خدمترسانی جامع و چندوجهی در مسجد محمد خان بییک قزوین، خدمات متنوع درمانی، مشاورهای و فرهنگی به مردم مناطق کمبرخوردار ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، خدمات اصلی شامل ویزیت و تزریقات رایگان توسط پزشک عمومی، کنترل فشار و قند خون، و همچنین ارائه مشاوره رایگان حقوقی و خانوادگی بود.
علاوه بر این، غرفههای فرهنگی (کتاب و نقاشی) و عرضه محصولات مشاغل خانگی با قیمت پایین برپا شد. این گروه تأکید کرد که خدمات پیگیری تا مدتی به صورت رایگان ادامه خواهد داشت و این اردوها هر دو هفته یک بار در مناطق کمبرخوردار تکرار میشود.