نمایش میدان بهار نارس
روایتی حماسی از قهرمانان هفته دفاع مقدس دراصفهان
نمایش میدان بهار نارس روایتی حماسی از قهرمانان یک قصه دنباله دار در اصفهان به نمایش گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان اعلام کرد: نمایش ترکیبی «بهار نارس» که روایتی حماسی از قهرمانان یک قصه دنبالهدار است، با استفاده از جلوههای ویژه صوتی و تصویری در فضای باز برگزار شد.
مجید صلاحی افزود: این مراسم به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با هدف یادآوری ایثار رزمندگان و ایجاد شور و نشاط اجتماعی برگزار شد.
روایتی حماسی از قهرمانان هفته دفاع مقدس دراصفهان روایتی حماسی از قهرمانان هفته دفاع مقدس دراصفهان روایتی حماسی از قهرمانان هفته دفاع مقدس دراصفهان روایتی حماسی از قهرمانان هفته دفاع مقدس دراصفهان روایتی حماسی از قهرمانان هفته دفاع مقدس دراصفهان روایتی حماسی از قهرمانان هفته دفاع مقدس دراصفهان روایتی حماسی از قهرمانان هفته دفاع مقدس دراصفهان روایتی حماسی از قهرمانان هفته دفاع مقدس دراصفهان روایتی حماسی از قهرمانان هفته دفاع مقدس دراصفهان روایتی حماسی از قهرمانان هفته دفاع مقدس دراصفهان روایتی حماسی از قهرمانان هفته دفاع مقدس دراصفهان