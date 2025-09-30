به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان اعلام کرد: نمایش ترکیبی «بهار نارس» که روایتی حماسی از قهرمانان یک قصه دنباله‌دار است، با استفاده از جلوه‌های ویژه صوتی و تصویری در فضای باز برگزار شد.

مجید صلاحی افزود: این مراسم به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با هدف یادآوری ایثار رزمندگان و ایجاد شور و نشاط اجتماعی برگزار شد.