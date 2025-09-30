به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت:بر اساس خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی تا اواخر هفته گاهی وزش باد با احتمال گرد و خاک در مناطق مستعد به ویژه در نوار شرقی استان پیش بینی می شود.

زارعی افزود:همچنین در این مدت تغییرات دما ناچیز خواهد بود و استقرار هوای نسبتاً خنک به خصوص در طول شب را انتظار داریم.

وی گفت:احتمال خسارت سرمازدگی به محصولات کشاورزی حساس به دما‌های کمتر از ۵ درجه سلسیوس از جمله ذرت علوفه‌ای صبح فردا هم در شهرستان سربیشه قابل پیش بینی است.

کارشناس هواشناسی افزود:در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای ۴ درجه خنک‌ترین و بندان و دهسلم با بیشینه دمای ۳۹ درجه گرم‌ترین نقطه استان بودند؛ تغییرات دما در بیرجند هم بین ۱۰ و ۳۴ درجه ثبت شد.