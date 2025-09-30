پخش زنده
کارشناس هواشناسی از استقرار هوای نسبتاً خنک در خراسان جنوبی به خصوص در طول شب تا پایان هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت:بر اساس خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی تا اواخر هفته گاهی وزش باد با احتمال گرد و خاک در مناطق مستعد به ویژه در نوار شرقی استان پیش بینی می شود.
زارعی افزود:همچنین در این مدت تغییرات دما ناچیز خواهد بود و استقرار هوای نسبتاً خنک به خصوص در طول شب را انتظار داریم.
وی گفت:احتمال خسارت سرمازدگی به محصولات کشاورزی حساس به دماهای کمتر از ۵ درجه سلسیوس از جمله ذرت علوفهای صبح فردا هم در شهرستان سربیشه قابل پیش بینی است.
کارشناس هواشناسی افزود:در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای ۴ درجه خنکترین و بندان و دهسلم با بیشینه دمای ۳۹ درجه گرمترین نقطه استان بودند؛ تغییرات دما در بیرجند هم بین ۱۰ و ۳۴ درجه ثبت شد.