به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، همزمان با روز آتش نشان، آیت الله شعبانی موثقی صبح امروز در سفر به شهرستان اسدآباد، همراه با اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، صفدریان مدیرکل بنیاد شهید و جمعی از مسئولان، ضمن حضور در منزل شهیدان عباس زارعی محمد نوری، یاسر زیوری ومحسن میرزایی از شهدای آتش نشان که در حمله متجاوزان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده بود، از همسر و خانواده این شهیدان بزرگوار تجلیل کردند.

در این دیدار اذان و اقامه نیز توسط آیت‌الله شعبانی در گوش نوزاد تازه متولد شده شهید زیوری نیز قرائت شد



