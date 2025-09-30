پخش زنده
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت : همه ما وظیفه داریم در مسیر ارتقای هویت ملی، انسجام و وحدت اجتماعی گام برداریم .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب الله فضل الله پور در نشست با جمعی از استارتاپها و فعالان کسبوکارهای مجازی استان افزود: سرمایههای فکری و توانمندیهای شما در حوزه تولید محتوا، راهبری اشتغال و کارآفرینی میتواند به عنوان زکات دانش و تجربه در خدمت مناطق محروم قرار گیرد.
وی ادامه داد: تأکید کرد: همه ما باید برای دستیابی به اهداف متعالی استان دست در دست یکدیگر بگذاریم و از هیچ کوششی برای پیشرفت خوزستان دریغ نورزیم.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری با اشاره به برنامههای این معاونت بیان کرد:: اجرای رفاه کارت فرهنگی و ورزشی، برگزاری تالارهای گفتوگو و تدوین شناسنامه محله از جمله این برنامههاست که بدون بهرهگیری از سرمایه اجتماعی امکانپذیر نیست.