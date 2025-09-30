اعضای بدن دو بیمار مرگ مغزی در بیمارستان شهید جلیل یاسوج به بیماران نیازمند اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در اقدامی خداپسندانه خانوادههای دو بیمار ۴۷ و ۴۸ ساله به اهدا اعضای فرزندانشان رضایت دادند. پایمرد با بیان اینکه یکی از این دو بیمار بر اثر سکته مغزی و دیگری بر اثر سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بودند افزود: با همکاری تیم پیوند عضو دانشگاههای علوم پزشکی یاسوج و شیراز از بدن این دو بیمار مرگ مغزی کبد و دوکلیه جدا و برای پیوند بع بیمارستان پیوندعضو این سینای شیراز منتقل شد. وی با اشاره به اینکنه این دو مورد هفتمین و هشتمین مورد اهدا عضو در سال جاری در کهگیلویه و بویراحمد است اضافه کرد: یکی از این بیماران اهل استان فارس و دیگری ساکن شهر لردگان چهار محال بختیاری بوده است.