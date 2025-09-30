در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی فدراسیون تنیس روی میز ، نام مهشید اشتری نماینده شایسته خراسان رضوی نیز به چشم می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مهشید اشتری با دو پله صعود موفق شد در جایگاه ۲۶۱ دنیا قرار گیرد. همچنین شیما صفایی در رتبه ۱۸۵ جهان ماندگار شد، ندا شهسواری با یک پله ارتقا به جایگاه ۲۳۱ رسید و الینا رحیمی نیز با یک پله صعود در رتبه ۲۷۵ جهان جای گرفت.

▫️در بخش مردان، نوشاد عالمیان در رتبه ۸۰ جهان تثبیت شد و پس از او بنیامین فرجی ( رتبه ۱۳۵)، نوید شمس ( رتبه ۱۶۰) و نیما عالمیان (۱۶۴) قرار دارند.