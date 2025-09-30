پخش زنده
امروز: -
امروز تالارهای بورس کالای ایران میزبان عرضه ۷۰۰ هزار و ۳۸۴ تن انواع محصول هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیشترین حجم عرضه امروز مربوط به تالار حراج همزمان با ۲۳۱ هزار و ۶۹۴ تن سیمان است.
در تالار صنعتی نیز ۱۷۹ هزار و ۱۰۱ تن محصول شامل سنگ آهن، آهن اسفنجی، فولاد و مس عرضه میشود.
تالار صادراتی با عرضه ۱۱۸ هزار و ۸۶۲ تن محصول از جمله قیر، گندله سنگ آهن، سیمان و مواد شیمیایی فعال است.
تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ۱۰۱ هزار و ۴۵ تن محصول مانند مواد پلیمری، لوب کات و گوگرد ارائه میکند.
تالار حراج باز ۵۳ هزار و ۹۲۰ تن محصول شامل تختال و مواد شیمیایی عرضه مینماید.
تالار فرعی نیز میزبان عرضه ۱۵ هزار و ۷۶۲ تن مواد پلیمری، ضایعات، فولاد و سایر محصولات است.