واکسن آنفولانزا یکی از مؤثرترین راههای پیشگیری از ابتلا به این ویروسفصلی است که هر سال تغییرات جدید دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: این واکسن با تحریک سیستم ایمنی بدن به مبارزه با ویروسهای غیرفعال یا ضعیف شده کمک میکند.
رضا فدایی افزود:در فصل سرما، خواه یا ناخواه مواردی از آنفولانزا پیش خواهد آمد، اما برای پیشگیری از آن توصیه میشود گروههای آسیب پذیر مثل زنان باردار، کودکان سالمندان و بیماران دارای بیماری هایمزمن واکسن آنفولانزا بزنند.
وی اضافه کرد: بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوانزا از اواخر مرداد تا آبان ماه است.
فدایی گفت: واکسن آنفلوانزا تنها برای بیمارانی که به تخم مرغ حساسیت دارند یا در هنگام تزریق بدنشان به آن واکنش شدید نشان میدهد خطرناک است و در غیر این صورت برای همه افراد بی خطر است و تزریق آن توصیه میشود.
وی ادامه داد: عملکرد واکسن آنفولانزای ایرانی همانند واکسن خارجی است حتی فناوری بهتری دارد، اما برای تزریق به افراد کمتر از ۱۸ سال و بانوان باردار اجازه نگرفته است.
مسئول بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان اجرای دستورالعملهای بهداشتی از جمله شست و شوی مکرر دست با صابون یا محلول ضد عفونی و استفاده از ماسک بویژه برای مبتلایان به ویروس که ناچار به تردد در اماکن عمومی هستند را لازم میداند.
فدایی افزود: مبتلایان به آنفولانزا، سرماخوردگی و کرونا تا زمانی که پزشک در گواهی پزشکی برای آنها استراحت تجویز کرده است در خانه بمانند.
آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی است که با تب ناگهانی، لرز، سردرد، سرفه خشک، گلو درد و درد عضلانی همراه است، ویروس بیماری آنفلوانزای فوق حاد انسانی از طریق ترشحات آلوده منتقل میشود بنابراین باید از تماس دست با چشم و بینی خودداری شود.
بسیاری از مردم، آنفلوآنزا را با سرماخوردگی اشتباه میگیرند در حالی که آنفلوآنزا میتواند در موارد شدید فرد را به کام مرگ بکشاند.