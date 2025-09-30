پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سردار محمدرضا اسحاقی افزود: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی در سطح استان در ۷۲ ساعت گذشته، این کشفیات حاصل شد.
وی در ادامه بیان کرد: در این راستا ۱۵ پرونده در مراجع قضایی تشکیل و ۱۵ دستگاه خودرو متخلف توقیف شد.
وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش فرآوردههای نفتی قاچاق را ۵۰ میلیارد ریال عنوان کردند افزود: در این راستا ۱۶ متهم به مرجع قضایی معرفی شدند.