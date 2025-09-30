پخش زنده
امروز: -
وزارتخانههای راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در گامی مهم برای مدرنسازی زیرساختهای حملونقل کشور، با امضای تفاهمنامهای، پروژه «لجستیک هوشمند» را کلید زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این همکاری همهجانبه با هدف ارتقای کارایی، سرعت و دقت در تمامی بخشهای حملونقل اعم از شهری، روستایی، جادهای، ریلی، فرودگاهی و بندری صورت میگیرد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه مراسم امضای این تفاهمنامه، بر جدیت پیگیری همکاریهای مشترک در راستای ارتقای خدماترسانی به مردم تأکید کرد.
بر اساس این تفاهمنامه، توسعه فیبر نوری و زیرساختهای ارتباطی در شهرهای جدید و مناطق روستایی، پوشش راداری و رادیویی در مسیرهای جادهای، هوشمندسازی بنادر برای تسریع در تخلیه و بارگیری کالاها، و توسعه اراضی فرودگاهی با هدف گسترش خدمات پستی و افزایش سرعت پردازش محمولهها، بهویژه در فرودگاه پیام، از جمله محورهای کلیدی همکاری خواهند بود.
پروژه “لجستیک هوشمند” با بهرهگیری از فناوریهای نوین، نویدبخش تحولی چشمگیر در حملونقل بار و مسافر و ارائه خدمات بهینه به شهروندان در آینده نزدیک است.