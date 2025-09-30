به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سعید شاهین‌فر ، با تأکید بر عملکرد موفق این استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: درآخرین نشست بررسی عملکرد ادارات راه و شهرسازی و سایر ارگان‌های متولی طرح‌های حمایتی مسکن که با حضور حبیب الله طاهرخانی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، بر اساس جدیدترین آمار اعلام‌شده از سوی این وزارتخانه، استان زنجان همچنان جایگاه نخست کشوری از نظر میزان اجرای طرح نهضت ملی مسکن را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به انجام تعهدات طرح های نهضت ملی مسکن استان زنجان نسبت به طرح های تعریف‌شده و شاخص‌های مورد نظر، عملکرد مطلوبی را از سوی استان برشمرد و اظهار کرد: استان زنجان در اتمام عملیات فونداسیون، اسکلت و سفت‌کاری نیز رتبه اول را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان افزود: همچنین استان زنجان در اتمام نازک‌کاری و کارهای پایانی واحدهای نهضت ملی مسکن نیز رتبه برتر کشوری را از آن خود کرده است.

شاهین‌فر در ادامه گفت: در صورت تأمین اعتبار طرح ها، شامل آورده نقدی متقاضیان و تسهیلات بانکی، مابقی واحدها نیز در موعد مقرر به اتمام خواهند رسید.