توزیع ۲ هزار بسته اقلام تحصیلی بین دانش آموزان نهبندانی
۲ هزار بسته اقلام تحصیلی در قالب رزمایش بین دانش آموزان شهرستان نهبندان توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، به مناسبت سال تحصیلی جدید، ۲ هزار بسته اقلام لوازم التحریر به ارزش یک میلیارد و پانصد میلیون تومان، با همکاری نماینده مردم در مجلس، مرکز نیکوکاری شهید سلیمانی، کمیته امداد و بنیاد برکت، بین دانشآموزان کم برخوردار این شهرستان توزیع میشود.
این بستهها شامل کیف مدرسه و نوشت افزار مورد نیاز است که بین دانش آموزان دختر و پسر نیازمند توزیع میشود.