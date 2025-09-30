به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ ارسلان خادمیان، گفت: با مشارکت یگان‌های انتظامی شهرستان، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پاک‌سازی نقاط آلوده جرم خیز در سطح روستا‌ها و شهر با هماهنگی مرجع قضایی به مرحله اجرا در آمد.

سرهنگ خادمیان افزود: در این طرح ۴۳ نفر به جرم سرقت و ۶۹ نفر به دلیل ارتکاب به جرایم مختلف دستگیر و ۲۴۷ مورد حکم جلب اجرا گردید.

وی تصریح کرد: همچنین مأموران ۱۳ قاچاقچی، ۶ معتاد، ۵ اراذل‌واوباش را دستگیر کردند و ۳۲۶ دستگاه خودرو و ۱۴ دستگاه موتورسیکلت که برای مردم ایجاد مزاحمت می‌ کردند توقیف شد.

فرمانده انتظامی گچساران ضمن قدردانی از همکاری‌های خوب مردم با پلیس در اجرای طرح‌های مختلف انتظامی، بیان داشت:طرح‌های ارتقا امنیت اجتماعی برابر قانون برای افزایش سطح امنیت و آرامش مردم شهرستان در سال ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد و تاکنون موفقیت‌های خوبی در این راستا داشته‌ایم.