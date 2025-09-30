پخش زنده
۲ دستگاه وانت نیسان حامل چهار هزار لیتر سوخت قاچاق در جهرم توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی جهرم گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالاهای ممنوعه، ماموران پلیس جهرم هنگام کنترل جاده به ۲ دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آنها را توقیف کردند.
سرهنگ محمدپور افزود: در بازرسی از این خودروها در مجموع چهار هزار لیتر سوخت فاقد مجوز از نوع گازوییل کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان جهرم بیان کرد: رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.