به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان گفت: در سال زراعی جاری چهار هزار و 800 هکتار به کشت کنجد اختصاص یافته است که پیش بینی می شود از این سطح زیر کشت حدود پنج هزار تن محصول برداشت شود.

قنبر نارویی افزود: محصول کنجد به دلیل نیاز آبی کم و مقاومت بالا در برابر شرایط سخت اقلیمی، یکی از محصولات مهم و راهبردی در شهرستان دلگان به شمار می‌رود و سال به سال استقبال کشاورزان برای توسعه سطح زیرکشت آن افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: کشت این محصول علاوه بر کمک به مدیریت بهینه منابع آبی، نقش مهمی در بهبود معیشت و افزایش درآمد بهره‌برداران دارد و می‌تواند در رونق اقتصادی خانوارهای روستایی و عشایری منطقه مؤثر باشد.

مدیر جهاد کشاورزی دلگان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه کشت کنجد به عنوان یکی از محصولات کم‌آب‌بر، از برنامه‌های اصلی جهاد کشاورزی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأمین بخشی از نیاز صنایع غذایی و روغن‌کشی کشور است.