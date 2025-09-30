پخش زنده
بیش از چهار هزار هکتار کنجد در سطح شهرستان دلگان کشت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان گفت: در سال زراعی جاری چهار هزار و 800 هکتار به کشت کنجد اختصاص یافته است که پیش بینی می شود از این سطح زیر کشت حدود پنج هزار تن محصول برداشت شود.
قنبر نارویی افزود: محصول کنجد به دلیل نیاز آبی کم و مقاومت بالا در برابر شرایط سخت اقلیمی، یکی از محصولات مهم و راهبردی در شهرستان دلگان به شمار میرود و سال به سال استقبال کشاورزان برای توسعه سطح زیرکشت آن افزایش مییابد.
وی تصریح کرد: کشت این محصول علاوه بر کمک به مدیریت بهینه منابع آبی، نقش مهمی در بهبود معیشت و افزایش درآمد بهرهبرداران دارد و میتواند در رونق اقتصادی خانوارهای روستایی و عشایری منطقه مؤثر باشد.
مدیر جهاد کشاورزی دلگان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه کشت کنجد به عنوان یکی از محصولات کمآببر، از برنامههای اصلی جهاد کشاورزی در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تأمین بخشی از نیاز صنایع غذایی و روغنکشی کشور است.