پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی اعلام کرد: از اواخر وقت، بارندگی از غرب مازندران آغاز میشود و چهارشنبه با بارش قابلملاحظه، احتمال بالا آمدن آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نوروزیان کارشناس هواشناسی اعلام کرد: روز گذشته، مناطق قراخیل قائمشهر، دشتناز میاندورود و بندر امیرآباد با دمای ۳۰ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند، در حالی که صبح امروز، بلده نور و کجور با دمای ۵ درجه بالای صفر بهعنوان خنکترین مناطق ثبت شدند.
وی با اشاره به بررسی نقشههای پیشیابی اظهار داشت: امروز سهشنبه، همچنان شاهد تداوم هوای گرم پاییزی هستیم، اما از اواخر وقت، با افزایش ابر، وزش باد و آغاز بارندگی از غرب استان، شرایط جوی تغییر خواهد کرد.
نوروزیان افزود: فردا چهارشنبه، آسمان استان ابری و بارانی خواهد بود و مقدار بارشها قابلملاحظه است. در این شرایط، احتمال آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانهها و مسیلها وجود دارد و لازم است نکات ایمنی رعایت شود.
وی ادامه داد: در روز پنجشنبه نیز بارشهای پراکنده در سطح استان پیشبینی میشود، اما از جمعه، هوای استان صاف و آفتابی خواهد بود و روند افزایش تدریجی دما تا پایان هفته آینده ادامه خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی مازندران همچنین درباره وضعیت دریا گفت: تا روز چهارشنبه، دریای خزر مواج خواهد بود، اما برای فعالیتهای دریایی مناسب ارزیابی میشود.