به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، کارن یحیایی مسئول روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت : این حادثه ۲ کشته و ۱۲ مصدوم داشت که ۵ نفر از مصدومان نیاز به مراقبت‌های ویژه دارند.

وی افزود: متوفیان دو دختر دانشجوی دانشکده پیراپزشکی سرخه هستند.

به گفته وی ، اتوبوس حامل راننده و ۱۳ نفر از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه بود و برای نجات آنها یک فروند بالگرد، ۵ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد

سرهنگ موسی بزرگی رئیس پلیس راه استان سمنان نیز گفت: علت این حادثه در دست بررسی است .