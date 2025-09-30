به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز سه شنبه در حاشیه سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر همچنین گفت: کار خارق‌العاده‌ای برای سرویس مدارس استثنایی صورت گرفته که در کشور سابقه نداشته است.

وی تصریح کرد: برای سرویس دانش‌آموزان استثنایی پیش‌بینی‌هایی صورت گرفت، اما اگر شورا و شهرداری می‌توانند کاری برای ناشنوایان انجام دهند، ما در خدمت آنها خواهیم بود. البته در کل کار خارق‌العاده‌ای برای سرویس مدارس دانش آموزان استثنایی صورت گرفته که در کشور سابقه نداشته است؛ به طوریکه شهرداری هزینه سرویس آنها را پذیرفت و این اقدام از دو سال پیش عملیاتی شد.

شورا تصویب کرد خانواده آتش نشانان شهید از مزایای شهدا استفاده کنند

چمران در ادامه با اشاره به سختی کار آتش نشانان نیز گفت: ما این موضوع را تصویب کردیم و هیئت دولت باید اقدامات لازم را انجام دهد و باید آن را تشخیص دهند. این موضوع مهمترین مسئله آتش‌نشانان است و حقوق، مسکن و پذیرفته شدن به عنوان شهید نیز از دیگر مسائل محسوب می‌شود. شورا تصویب کرد که خانواده آتش نشانان شهید از مزایای شهدا استفاده کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: بعد از حادثه پلاسکو بودجه خوبی برای خرید لوازم و تجهیزات آتش نشانی پیش بینی شد که نتایج آن را امروز شاهد هستیم.

چمران همچنین گفت: هنوز لایحه آرامستان‌ها در کمیسیون‌ها در حال بررسی است و به صحن نیامده است.

محل رفت و آمد را نمی‌توان به محل کسب و کار تبدیل کرد

رئیس شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه محل رفت و آمد محل کسب و کار نیست، تاکید کرد: با هر قانونی بررسی کنیم محل رفت و آمد را نمی‌توان به محل کسب و کار تبدیل کرد. اینکه صندلی مقابل مغازه‌های خود قرار می‌دهند، اصلا پذیرفته نیست.

وی افزود: با اینکه از لحاظ اخلاقی درست است یا غلط، کاری نداریم، اما از لحاظ قانونی اقدام خوبی نیست. در پیاده‌روی خیابان خواجه نصیر تنها قابلیت رفت و آمد یک نفر وجود دارد، اما میوه‌فروشان در آن مستقر هستند و بار‌ها به پلیس و شهرداری منطقه موضوع را اعلام کرده‌ایم. همه این موارد سد معبر است و این موضوع حرام است.

درخصوص ساختمان‌های ناایمن موضوع را رسانه‌ای خواهیم کرد

رئیس شورای شهر تهران در مورد ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن هم تاکید کرد: ما مجبورشان می‌کنیم که زیر بار ایمن‌سازی بروند. اگر زیر بار ایمن‌سازی نروند، بعد از آن زیر بار حوادث می‌روند. اگر اقدامی انجام ندهند، موضوع را رسانه‌ای خواهیم کرد. افتتاح مترو حرم عبدالعظیم حسنی تا پایان سال

درادامه نشست شورای شهر، احمد صادقی عضو شورای شهر تهران گفت: خط ۶ و تعطیلی کارگاه مترو شهر ری مساله‌ای مهم است که باید به آن توجه کرد؛ با این حال زاکانی در این خصوص تاکید داشت که این کارگاه تعطیل نمی‌شود و متروی حرم عبدالعظیم حسنی تا آخر سال افتتاح خواهد شد.

وی همچنین گفت: مجموعه باغ کتاب در جنگ ۱۲ روزه دستور تخلیه یک مجموعه دانش بنیان ساکن در باغ کتاب را داد؛ باوجود شرکت این گروه در سه دوره مزایده، به دلیل ابطال مزایده‌ها، در بلاتکلیفی به سر می‌برد. شهرداری از هرگونه تغییر کاربری این مکان جلوگیری کند؛ مزایده را برگزار و از سرمایه‌های علمی حمایت کند. همچنین علیرضا نادعلی‌زاده دیگر عضو شورای شهر گفت: ایستادن در مقابل دشمن مشترک موجب همدلی می‌شود و این اتفاق خوبی است؛ اینکه آقای چمران، آقای زاکانی و آقای پیرهادی در کنار رییس جمهور بودند، همدلی را نشان می‌دهد. آقای پزشکیان شجاعانه در مقابل آمریکا ایستاده و مواضع بسیار خوبی داشتند که این مساله باعث خوشحالی ماست.