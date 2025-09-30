به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نایب‌رئیس شرکت دانش‌بنیان پیش‌گام فناوران موفق امید از نخبگان و فرزندان شایسته استان کهگیلویه و بویراحمد - شهرستان دهدشت و ایران اسلامی در سال ۲۰۲۵ میلادی در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت.

به استناد گزارش ارسالی از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بر مبنای پژوهش سال ۲۰۲۵ محققان دانشگاه استنفورد آمریکا و انتشارات الزویر می‌باشد، دکتر احسان کیانفر از گروه مهندسی شیمی و مهندسی پزشکی جزو دو درصد دانشمندان برتر دنیا در حوزه تخصصی خود قرار گرفت.

مبنای اصلی این ارزیابی شاخص استناد به فعالیت‌های پژوهشی بوده که شامل تعداد استنادات به تولیدات علمی محققان، تعداد استنادات بدون خود استنادی، شاخص اچ پژوهشگران و استفاده از یک شاخص اچ ترکیبی است.

گفتنی است پیش از این نیز دانشمندان جهان اسلام از سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی، در فهرست برترین دانشمندان جهان قرار گرفته بودند که در سال ۲۰۲۵ میلادی مجدداً این افتخار توسط دکتر احسان کیانفر نخبه کهگیلویه و بویراحمدی تکرار شد.