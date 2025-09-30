در آیین چهلمین استاد محمود فرشچیان، هنرمندان، ادبا و شاعران با گردهمایی در اصفهان، یاد و آثار این نگارگر نامدار ایرانی را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این آیین که با حضور چهره‌های فرهنگی و ادبی همراه بود، استاد محمود فرشچیان نه‌تنها به عنوان خالق تابلو‌های ماندگاری، چون «عصر عاشورا» و «ضامن آهو» یاد شد، بلکه سخنرانان او را حلقه پیوند میان هنر ایرانی و هویت دینی معرفی کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور، در این مراسم با تجلیل از خانواده استاد فرشچیان، جایگاه این هنرمند را فراتر از یک نقاش بزرگ دانست و گفت: «فرشچیان با قلم خود روایتگر عاشورا، ضامن آهو و لحظات ناب ایمان شد؛ او نه‌تنها نگارگر که مفسر معنویت بود.»

در این دورهمی، شاعران و نویسندگان نیز با خواندن اشعار و یادداشت‌های خود، مقام استاد فرشچیان را ارج نهادند. آنچه بر زبان ادبا و شاعران جاری شد، به گفته برگزارکنندگان، نشان داد تا هنر جاری است، نام استاد فرشچیان نیز غروب نخواهد کرد.

آرامگاه استاد محمود فرشچیان در کنار آرامگاه صائب تبریزی، شاعر بلندآوازه ایرانی قرار گرفته است؛ جایی که اکنون خاک، میراث دو قله ماندگار شعر و نگارگری ایران را در دل خود جای داده است.