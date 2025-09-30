بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۳۹۴ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۸۰ کیلووات ساعت برق و ثبت مجموع ارزشی معادل ۶۲۷ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال طی روز هفتم مهر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ۳۹۳ میلیون و ۹۰۵ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس، طی این روز در تابلو مشتقه برق بورس انرژی ایران به شکل سلف دادوستد شد؛ این معامله به ثبت مجموع ارزشی معادل ۵۸۶ میلیارد ریال انجامید.

تابلو مشتقه برق سبز نیز در هفتم مهرماه میزبان دادوستد ۸۵۷ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدید پذیر به شکل سلف بود؛ این دادوستد مجموع ارزشی ۴۲ میلیارد ریال را رقم زد.