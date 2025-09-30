موفقیت تکواندوکاران فارس در لیگ نقش جهان
در هفته نخست از سیویکمین دوره لیگ دسته اول تکواندو باشگاههای کشور، نمایندگان استان فارس موفق شدند با کسب مدالهای طلا و برنز عملکردی موفقی از خود بهجا بگذارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس
، رقابتهای هفته اول لیگ دسته اول تکواندو باشگاههای کشور با عنوان «جام نقش جهان» و بهمنظور گرامیداشت شهید علیاصغر حسینی مهران، شهید شاخص ورزش کشور، در خانه تکواندو برگزار شد.
در پایان این مرحله، امید رحیمی از تیم لایف استار موفق به کسب مدال طلا شد و عنوان بهترین بازیکن هفته را نیز از آن خود کرد. رضا زارع از تیم نیروی زمینی ارتش نیز با کسب مدال برنز، افتخاری دیگر برای تکواندو فارس رقم زد.