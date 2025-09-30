به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد گفت: هفته دفاع مقدس، یادآور رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان به‌ویژه شهیدان والامقام است و آسایش و امنیت امروز ما، مرهون جان‌فشانی آن غیورمردانی است که در حفظ کیان و این مرز و بوم، از جان خود گذشتند و ما امروز باید با تاسی از این عزیزان در راه اعتلای ایران و نظام اسلامی گام برداریم.

شرکت کنندگان با نثار شاخه‌های گل بر سر قبور مطهر پنج شهید گمنام دانشگاه آزاد اسلامی که در چهارم آبان ماه سال ۱۳۸۷ در جوار مسجد النبی (ص) دانشگاه آرام گرفتند؛ یاد و خاطرات رشادت‌های رزمندگان دفاع مقدس را گرامی داشتند.