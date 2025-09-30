پخش زنده
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی تصفیه خانه فاضلاب ازنا گفت: برای تکمیل کل تصفیه خانه ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به اینکه جمعیت شهر ازنا ۵۱ هزار نفر است اظهار کرد: طول کل شبکه فاضلاب شهر ۱۱۰ کیلومتر است که ۵۰ درصد آن معادل ۵۶ کیلومتر اجرا شده و ۵۰ درصد آن معادل ۵۴ کیلومتر هنوز اجرا نشده است.
نورالدین نوریزدان؛ افزود: برای اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار موردنیاز است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به پروژه تصفیهخانه فاضلاب شهر ازنا توضیح داد: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۳ هکتار در حال ساخت است که از نظر ساختمانی ۸۰ درصد پیشرفت دارد.
نوریزدان مطالبه پیمانکار را ۲۵ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برای تکمیل کل تصفیهخانه ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار موردنیاز است.
وی بیان کرد: ظرفیت تصفیهخانه فاضلاب در حال ساخت شهر ازنا ۱۱ هزار مترمکعب در شبانهروز معادل ۵۵ هزار نفر است.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان برای تکمیل کل فاضلاب شهر ازنا هم تصفیهخانه فاضلاب هم شبکه فاضلاب حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار موردنیاز است.