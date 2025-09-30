دستگیری سارقان موبایل در صالحآباد
سارقان ۴۱ گوشی تلفن همراه و۳۰۰عددسیم کارت خام به ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیون تومان از یک مغازه در شهرستان صالح آباد، دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان صالحآباد گفت: پس از اعلام یک شهروند مبنی بر سرقت ۴۱ گوشی تلفن همراه از مغازه اش، بلافاصله تیمهای ترکیبی از عوامل انتظامی، آگاهی و اطلاعات در محل حاضر شدند.
سرهنگ رضا شامکوئیان ادامه داد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی اولیه و با حمایتهای قضایی، این متهمان در کمتر از یک هفته شناسایی و دستگیر و با حکم مرجع قضایی به زندان منتقل شدند.
وی با اعلام اینکه همه اموال سرقتی کشف و پس از طی مراحل قانونی، به صاحبشان بازگردانده شد، افزود: این عملکرد سریع و قاطع، هشدار جدی پلیس به تمام مجرمان است که امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز ماست و برای متجاوزان به حقوق مردم هیچ امن و امانی وجود نخواهد داشت.
این مسئول در ادامه به کشف حدود ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری چهار قاچاقچی در یک عملیات اطلاعاتی اشاره کرد و گفت: واحدهای اطلاعاتی و عملیاتی این فرماندهی در یک اقدام غافلگیرکننده، موفق به کشف این مقدار مواد مخدر از نوع تریاک شدند.
سرهنگ شامکوئیان افزود: در این عملیات، دو دستگاه خودروی سواری که توسط باند قاچاق برای حمل و پنهانسازی مواد استفاده میشد، توقیف شد و چهار نفر از عوامل اصلی این باند دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان گفت: طرح پاکسازی سطح شهر و پاتوقهای مصرف مواد مخدر هم به طور جدی در دستورکار قرار دارد و در این طرح نیز تعدادی خرده فروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.