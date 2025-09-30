سارقان ۴۱ گوشی تلفن همراه و۳۰۰عددسیم کارت خام به ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیون تومان از یک مغازه در شهرستان صالح آباد، دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان صالح‌آباد گفت: پس از اعلام یک شهروند مبنی بر سرقت ۴۱ گوشی تلفن همراه از مغازه اش، بلافاصله تیم‌های ترکیبی از عوامل انتظامی، آگاهی و اطلاعات در محل حاضر شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،

سرهنگ رضا شامکوئیان ادامه داد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی اولیه و با حمایت‌های قضایی، این متهمان در کمتر از یک هفته شناسایی و دستگیر و با حکم مرجع قضایی به زندان منتقل شدند.

وی با اعلام اینکه همه اموال سرقتی کشف و پس از طی مراحل قانونی، به صاحبشان بازگردانده شد، افزود: این عملکرد سریع و قاطع، هشدار جدی پلیس به تمام مجرمان است که امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز ماست و برای متجاوزان به حقوق مردم هیچ امن و امانی وجود نخواهد داشت.

این مسئول در ادامه به کشف حدود ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری چهار قاچاقچی در یک عملیات اطلاعاتی اشاره کرد و گفت: واحد‌های اطلاعاتی و عملیاتی این فرماندهی در یک اقدام غافلگیرکننده، موفق به کشف این مقدار مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

سرهنگ شامکوئیان افزود: در این عملیات، دو دستگاه خودروی سواری که توسط باند قاچاق برای حمل و پنهان‌سازی مواد استفاده می‌شد، توقیف شد و چهار نفر از عوامل اصلی این باند دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گفت: طرح پاکسازی سطح شهر و پاتوق‌های مصرف مواد مخدر هم به طور جدی در دستورکار قرار دارد و در این طرح نیز تعدادی خرده فروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.