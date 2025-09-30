بورس انرژی در هشتم مهرماه میزبان عرضه‌های متعددی در بازار فیزیکی از جمله پساب، گاز مایع و سبد پایه نفتا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاضلاب تهران چندین عرضه پساب در رینگ داخلی انجام می‌دهد و بازار فیزیکی عرضه‌هایی از محصولات نفت، گاز و حامل‌های انرژی را در رینگ داخلی و بین‌الملل تجربه می‌کند.

در رینگ بین‌الملل، عرضه ۹ هزار و ۷۰۰ تن گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ۳ هزار تن ته‌مانده برج تقطیر شرکت نفت ستاره خلیج فارس برنامه‌ریزی شده است.

رینگ داخلی شاهد عرضه سبد پایه نفتا ۴۰۳ پالایش نفت شیراز، ۴ هزار تن برش پنتان پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و ۳ هزار تن نفتای سنگین پالایش نفت آبادان خواهد بود.

در معاملات روز هفتم مهر، ارزش ریالی بازار به ۴۷.۵ هزار میلیارد ریال رسید که ۹۰ درصد آن مربوط به فروش صادراتی فرآورده‌های هیدروکربوری در رینگ بین‌الملل بود.

شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم با فروش ۴۰ هزار تن برش سبک و ثبت ارزش ۱۳ هزار و ۸۳۴ میلیارد ریال، فروشنده برتر رینگ بین‌الملل شد.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز با فروش ۵۹ هزار تن گاز مایع، ارزشی معادل ۲۰ هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال به ثبت رساند.

پالایش نفت شیراز با فروش سبد پایه ۲۰۱ به ارزش ۴۸۳ میلیارد ریال فروشنده برتر رینگ داخلی بود.

پتروشیمی شیراز نیز به عنوان فروشنده برتر متانول در رینگ داخلی، ۲ هزار و ۴۰۰ تن متانول به ارزش ۳۶۳ میلیارد ریال عرضه کرد.

در بخش ابزارهای مالی نیز معاملات به ارزش ۲۵۵ میلیارد ریال انجام شد که شامل دادوستد ۵.۸ میلیون واحد صندوق سینرژی و معاملات گواهی صرفه‌جویی و گواهی ظرفیت بود.