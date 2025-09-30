به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در پی تماس‌های مردمی با خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر پیگیری مشکل جمع آوری زباله‌ها در منطقه گلستان شهر بجنورد خبرنگار ما این مشکل رو از مسوولین شهرداری پیگیری کرده است..

این منطقه با بیش از ۷ هزار و هفتصد واحد مسکونی و حدود ۲۸ هزار نفر جمعیت یکی از مناطق پر جمعیت شهری محسوب می‌شود.

فاصله به نسبت زیاد شهرک گلستان شهر تا مرکز شهر بجنورد بسیاری از ساکنین رو مجبور به استفاده از اتوبوس‌های شهری کرده است.

کمبود سطل زباله و جمع آوری زباله منازل در این منطقه گلایه‌هایی رو از سوی مردم ایجاد کرده است.

محمد علی کشمیری شهردار بجنورد رفتیم چنانچه دولت و نمایندگان دولت مامور به ساخت و ساز شهرک هستند برابر قانون سهم شهرداری رو پرداخت نکنند ما واقعا در ارائه خدمات به این شهرک‌ها دچار مشکل خواهیم بود و مشابه شهرک گلستان که هنوز سهم شهرداری پرداخت نشده هزینه خدمات در این شهرک به گردن مردم دیگر مناطق شهر می‌افتد.

فرماندار بجنورد هم در پاسخ به خبر ساعت ۲۰ شبکه اترک درباره حل مسائل گلستان شهر گفت: در جلسه‌ای که دیروز برگزار شده مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف استخراج، اختلافات بررسی و برای تصمیم گیری به استانداری خراسان شمالی ارجاع شده است .