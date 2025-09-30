پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از کاهش ۱۰۰ درصدی آتشسوزی در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو در تابستان سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حجت جباری افزود: منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو شهرستان میاندوآب با وجود چالشهای متعدد در تابستان سال جاری مانند گرمای بی سابقه هوا، وضعیت شکننده آبی، پوشش گیاهی مستعد آتش سوزی و حضور گسترده مسافران و گردشگران، تابستان بدون آتش سوزی را پشت سر گذاشته است.
او با اشاره به اجرای برنامهها و اقدامات مختلف در راستای مدیریت اطفا و پیشگیری از آتشسوزی افزود: تجهیز منطقه به دستگاه اطفای حریق، برگزاری دورههای تخصصی اطفای حریق برای محیطبانان منطقه و شناسایی مناطق مستعد اتش سوزی و افزایش گشت و کنترل در مناطق و روزهای حساس از جمله اقداماتی است که تحت عنوان برنامه جامع اطفای حریق در منطقه و در راستای کنترل و مدیریت این موضوع انجام شده است.
جباری، عمده علت آتش سوزیهای پیشین در این منطقه را عامل انسانی مانند سهل انگاری مسافران و گردشگران عنوان کرد و گفت: مناطق حفاظت شده به سبب ارزشهای طبیعی و تنوع زیستی دارای قوانین و مقررات حفاظتی مشخصی هستند تا به عنوان سرمایههای ملی از ورود آسیب به آنها جلوگیری شود و در این راستا محیط بانان و کارشناسان حفاظت محیطزیست شهرستان میاندوآب بصورت مستمر اقدام به آموزش و اگاهی بخشی به جوامع محلی و گردشگران کردهاند که این مساله نقش مؤثری در پیشگیری از آتشسوزی ایفا داشته است.
وی اظهار کرد: منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو در شهرستان میاندوآب و جنوب استان بهعنوان یکی از زیستگاههای مهم پرندگان مهاجر و گونههای جانوری بومی، با تنوع زیستی بالا در شمار مناطق تحت مدیریت ادارهکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی قرار دارد که نقشی مؤثر در حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه ایفا میکند.