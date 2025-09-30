به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حجت جباری افزود: منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو شهرستان میاندوآب با وجود چالش‌های متعدد در تابستان سال جاری مانند گرمای بی سابقه هوا، وضعیت شکننده آبی، پوشش گیاهی مستعد آتش سوزی و حضور گسترده مسافران و گردشگران، تابستان بدون آتش سوزی را پشت سر گذاشته است.

او با اشاره به اجرای برنامه‌ها و اقدامات مختلف در راستای مدیریت اطفا و پیشگیری از آتش‌سوزی افزود: تجهیز منطقه به دستگاه اطفای حریق، برگزاری دوره‌های تخصصی اطفای حریق برای محیطبانان منطقه و شناسایی مناطق مستعد اتش سوزی و افزایش گشت و کنترل در مناطق و روز‌های حساس از جمله اقداماتی است که تحت عنوان برنامه جامع اطفای حریق در منطقه و در راستای کنترل و مدیریت این موضوع انجام شده است.

جباری، عمده علت آتش سوزی‌های پیشین در این منطقه را عامل انسانی مانند سهل انگاری مسافران و گردشگران عنوان کرد و گفت: مناطق حفاظت شده به سبب ارزش‌های طبیعی و تنوع زیستی دارای قوانین و مقررات حفاظتی مشخصی هستند تا به عنوان سرمایه‌های ملی از ورود آسیب به آنها جلوگیری شود و در این راستا محیط بانان و کارشناسان حفاظت محیط‌زیست شهرستان میاندوآب بصورت مستمر اقدام به آموزش و اگاهی بخشی به جوامع محلی و گردشگران کرده‌اند که این مساله نقش مؤثری در پیشگیری از آتش‌سوزی ایفا داشته است.

وی اظهار کرد: منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو در شهرستان میاندوآب و جنوب استان به‌عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر و گونه‌های جانوری بومی، با تنوع زیستی بالا در شمار مناطق تحت مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی قرار دارد که نقشی مؤثر در حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه ایفا می‌کند.