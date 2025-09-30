در ادامه نهضت آسفالت روستا‌های بخش مرکزی شهرستان باروق، طرح بهسازی و آسفالت معابر روستای علی‌بلاغی به مساحت سه هزار و ۲۰۰ مترمربع آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در ادامه نهضت آسفالت روستا‌های بخش مرکزی شهرستان باروق، طرح بهسازی و آسفالت معابر روستای علی‌بلاغی به مساحت سه هزار و ۲۰۰ مترمربع آغاز شد.

این حرکت عمرانی که با پیگیری‌های نماینده مجلس، فرماندار و بخشدار مرکزی و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری در حال انجام است، نویدبخش تحولی چشمگیر در توسعه زیرساخت‌های روستایی در آخرین نقطه بخش مرکزی شهرستان است.

در راستای توسعه زیرساخت‌های عمرانی و ارتقای کیفیت زندگی روستایی، نهضت بهسازی و آسفالت معابر در روستا‌های ۲ بخش مرکزی و نختالو ادامه دارد، حرکتی که با هم‌افزایی و همکاری نماینده شهرستان‌های میاندوآب، باروق و چهاربرج در مجلس، فرماندار، بخشداران و دستگاه‌های اجرایی نشاط و امید را به روستا‌ها بازگردانده است.

به گفته مریم مسرت فرماندار باروق، عملیات آسفالت‌ریزی در ۶۰ درصد معابر روستای علی‌بلاغی شامل سه هزار و ۲۰۰ مترمربع اجرا می‌شود.