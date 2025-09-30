به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان، مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به پیش‌بینی وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق در برخی نقاط این استان، افزود: تقویت سامانه بارشی از اوایل وقت فردا تا اواخر وقت پنجشنبه، رشد ابر، در ارتفاعات و نواحی شمالی باران، رگبار و رعدوبرق و احتمال تگرگ، مه آلودگی و کاهش دید، در غالب نقاط بادشدید و گردوخاک، کاهش دمای هوا بین ۳ تا ۵ درجه در استان پیش بینی شده است.

ایرج مصطفوی افزود: در این مدت، احتمال آبگرفتگی و جاری شدن رواناب، صاعقه، اختلال در تردد خودرو‌ها و کاهش دید پیش بینی شده و وزش بادشدید و تندباد‌های لحظه‌ای احتمال مخاطره در بخش کشاورزی را افزایش داده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه انتظار می‌رود کنترل و لایروبی شبکه آبراه‌های استان و جوی‌ها، کانال‌ها و آبراه‌ها و دهانه پل‌ها مورد توجه باشد اضافه کرد: خودداری از توقف و اتراق در بستر و حاشیه رودخانه ها، پرهیز از صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی، خودداری از چرای دام‌ها در ارتفاعات، مهمترین توصیه‌های هواشناسی محسوب می‌شود.

وی محکم کردن سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی، احتیاط در عبور از ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان خشک، استحکام و ترمیم سقف و سازه‌های گلخانه‌ای، خودداری از توقف و پارک خودرو در زیر درختان خشک و فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره از جمله توصیه‌های مهم و پیشگیرانه از خسارت‌های احتمالی ناشی از وزش باد شدید است.