به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در مرحله نهایی این پیکار‌ها دیروز (۷ مهر) تیم فولاد هرمزگان در سالن کارگران بندرعباس توانست با برتری چهار بر صفر برابر تیم اتحاد امید کاشان، عنوان قهرمانی این مسابقات را بدست آورد.

شاگردان محمد حمزه پور در مرحله نهایی این مسابقات با ۴ برد و یک باخت با کسب ۱۲ امتیاز بالاتر از سایر حریفان قهرمان ایران شدند.

مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال نونهالان کشور با حضور شش تیم، سوم تا هفتم مهرماه به میزبانی فولاد هرمزگان در سالن کارگران بندرعباس برگزار شد.

در این مرحله تیم‌های فولاد هرمزگان، اتحاد امید کاشان، آذین طب مشهد، سیدجواد ذاکر، فجر شهید ناصری ساوه و نگین پارتاک اصفهان با یکدیگر رقابت کردند.

پیش از این تیم فوتسال نوجوانان فولاد هرمزگان عنوان سومی لیگ برتر کشور را در فصل جاری کسب کرده بود.