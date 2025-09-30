به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سردار محمدقاسم طرهانی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در رصد‌های اطلاعاتی خود از دپو سوخت قاچاق در یکی از پارکینگ‌های شهر قزوین مطلع شدند، که بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار قرارگرفت.

وی درادامه افزود: ماموران در بازرسی به عمل آمده از محل، ۳۳ هزارو ۵۰۰ لیترسوخت قاچاق از نوع گازوئیل و نفت سفید دپو شده در مخازن سوخت و تانکر یک دستگاه کامیون حمل سوخت که فاقد هرگونه مجوز از شرکت ملی پخش فرآورد‌های نفتی بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر شد، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی سوخت‌های قاچاق کشف شده را بالغ بر ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.