با شروع فصل پاییز و کم شدن مراجعه اهداکنندگان خون، مراکز انتقال خون استان اصفهان با کمبود گروه‌های خونی مواجه شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کیان دهراب پور از مردم استان خواست برای تأمین صددرصد نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی به مراکز اهدای خون مراجعه کنند و با اهدای یک واحد خون حداقل جان سه نفر را نجات دهند.

وی با اشاره به اینکه هر فرد از ۱۸ سالگی امکان اهدای خون را دارد، افزود: اهداکنندگان با هر گروه خونی بخصوص گروه‌های O منفی و مثبت و A منفی به یکی از مراکز اهدای خون استان مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: این استان از پایگاه‌ها و مراکز ثابت انتقال خون در شهرستان‌های کاشان، خوانسار، شهرضا، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، گلپایگان و نایین و ۲ مرکز در کلان‌شهر اصفهان شامل خواجو و عاشق اصفهانی برخوردار است.

کیان دهراب پور ادامه داد: ۶۲ مرکز درمانی در استان اصفهان از خدمات مرکز انتقال خون برای تأمین فرآورده‌های خونی بهره‌مند می‌شوند.

وی گفت:بیش از هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، یک هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی استان به طور ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.

حدود ۶۰ درصد از اهداکنندگان خون در اصفهان به‌صورت مستمر حداقل ۲ بار در سال خون اهدا می‌کنند.