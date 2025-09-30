پخش زنده
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه روز دوشنبه با آنتوتیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ وزیر امور خارجه در این دیدار مواضع کشورمان راجع به تحولات منطقه غرب آسیا، بهویژه تهدید جدی ناشی از ادامه جنگافروزی و قانونشکنی رژیم صهیونیستی برای صلح و ثبات بینالمللی را تشریح کرد و مسئولیت ویژه سازمان ملل متحد و شخص دبیرکل در صیانت از اصول و اهداف متشور ملل متحد را خاطرنشان کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به تعرض نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورمان در خردادماه، حمله غیرقانونی به تاسیسات هستهای صلحآمیز ایران در میانه مذاکزات دبپلماتیک را نقض فاحش حقوق بینالملل و منشور ملل متحد و خیانت به دیپلماسی دانست و بر ضرورت پاسخگو کردن طرفهای متجاوز تاکید کرد.
وزیر امور خارجه اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا در سوء استفاده از ساز و کار حل اختلاف برجام جهت بازگرداندن قطعنامههای خاتمهیافته شورای امنیت علیه ایران را ناموجه و غیرقانونی خواند که ضربهای بیسابقه به دیپلماسی و نشانگر فقدان هرگونه حسن نیت در این چند کشور است. عراقچی تاکید کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ و همه محدودیتهای پیشبینیشده در آن در رابطه با موضوع هستهای ایران باید در موعد مقرر یعنی ۱۸ اکتبر خاتمه یافته تلقی شود.
عراقچی با اشاره به نقض مکرر معاهده مقر و اعمال محدودیتهای ناموجه و غیرقانونی علیه هیاتهای نمایندگی و دیپلماتهای ایرانی در نیویورک از سوی دولت آمریکا، خواستار اقدام مقتضی از سوی دبیرکل در این زمینه شد.
دبیرکل سازمان ملل در این دیدار با تاکید بر اهمیت پایبندی همه طرفها به دیپلماسی جهت حل و فصل مسائل بینالمللی، آمادگی دبیرخانه سازمان ملل برای هرگونه مساعدت در این زمینه را اعلام کرد.
وی همچنین بر اهمیت رعایت تعهدات دولت میزبان در قبال کشورهای عضو سازمان ملل و پرهیز از نقض تکالیف مندرج در معاهده مقر تاکید کرد.