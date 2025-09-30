مدیرکل صمت استان گفت: از این تعداد، ۲۸۷ مورد در حوزه تولیدی، ۸۳۱ پروانه در بخش توزیعی، ۳۵۲ پروانه در بخش خدمات فنی و ۳۴۸ مورد هم در حوزه خدماتی بوده است.

پارسا افزود: از مجموع پروانه‌های صادره در ۶ ماه نخست سال ۵۵ پروانه برای ایثارگران یا خانواده هایشان بوده است.

وی گفت: بیشترین آمار پروانه کسب مربوط به شهرستان بیرجند با ۷۳۷ فقره پروانه کسب است.

مدیرکل صمت استان افزود: بر اساس شاخص کشوری به ازای هر پروانه کسب به طور میانگین برای ۵/۲ نفر اشتغال ایجاد شده است.

پارسا همچنین گفت: هم اکنون ۱۳۱ اتحادیه صنفی استانی و شهرستانی در خراسان جنوبی فعال است و در مجموع ۳۶ هزار و ۸۴۵ واحد صنفی دارای پروانه فعال در استان وجود دارد که از این تعداد ۶ هزار و ۸۴۸ پروانه تولیدی، ۷ هزار و ۴۹۶ پروانه در حوزه خدمات فنی، ۱۷ هزار و ۱۲۷ پروانه در حوزه توزیعی و ۵ هزار و ۳۷۴ پروانه در حوزه خدماتی بوده است.