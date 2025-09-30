پخش زنده
امروز: -
نشست ایمنی و سلامت کار با محوریت پیشگیری از حوادث شغلی امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ همزمان با سالگرد حادثه انفجار معدن طبس، نشست کاهش حوادث ناشی از کار با تاکید بر ضرورت توجه به ایمنی و سلامت کار بهعنوان یک سرمایهگذاری حیاتی و نه هزینه اضافی برگزار شد.
در این نشست یکروزه کارشناسان حادثه معدن طبس را مورد تحلیل قرار می دهند تا عوامل مؤثر در وقوع حادثه شناسایی و زمینه جلوگیری از تکرار موارد مشابه فراهم شود.
یکی دیگر از اهداف این نشست، تبادل تجربه و دیدگاه میان کارشناسان و مدیران برای ارتقای سطح ایمنی محیطهای کاری، شناسایی چالشها و خلأهای موجود در اجرای مقررات ایمنی در کارگاهها و معادن، و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی برای پیشگیری از بروز حوادث شغلی است و یکی از برنامههای این نشست دستیابی به تفاهم مشترک میان نهادهای ذیربط در خصوص اهمیت و اولویتبخشی به ایمنی کار است.
همچنین تدوین پیشنهادات کاربردی برای بهبود نظام نظارت، ایجاد بستر همکاری میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، تقویت فرهنگ ایمنی در محیطهای کاری و تعیین گامهای عملی برای پیشگیری از حوادث مشابه آینده از جمله دستاوردهای مورد انتظار این نشست به شمار میرود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش گفت: مهمترین درسی که از حادثه معدن طبس میتوانیم بگیریم این است که از توهم دانایی دوری کنیم.
احمد میدری افزود: به همین منظور امسال ۷۰۰ بازرس به بدنه بخش ایمنی کار در وزارتخانه اضافه شده که همین افزودن ۱۰ درصدی بازرسان نشان میدهد که ایمنی کارگران در حین کار چقدر در دولت چهاردهم مهم است.
وزیر کار گفت: منطقه گرایی و تمرکز زدایی از مرکز راه کاهش آسیبهای ناشی از حوادث کار خواهد بود چرا که به طور مثال کارفرمایی که در معدن طبس و یا هر شهر دیگری کار میکند بهتر از هر کس دیگری بر مسایل مربوط به معدن اشراف دارد و امروز قرار داریم در این نشست هر کدام از کارگروههای تخصصی از استانهای کشور برنامههای خود را در حوزههای مختلف ایمنی کار ارایه دهند تا بررسی شود که که این طرحها چقدر راه گشا و گره گشا خواهند بود.
میدری افزود: کاهش حوادث ناشی از کار بدون مشارکت نمایندگان جامعه کارگری و کارشناسان این حوزه را غیر ممکن است و کسی که می گوید برنامه ایمنی در کار باید از تهران دیکته شود آشنایی با وزارت کار و منافع مردم ندارد.
در این نشست یکروزه ده گروه کارشناسی ایده ها وبرنامه های خود را ارایه می دهند و از میان این برنامه ها ، بهترین و کاربردی ترین برنامه برای کاهش حوادث ناشی از کار بعنوان برنامه عملیاتی انتخاب خواهد شد.
لازم به یادآوری است: ۳۱شهریورماه ۱۴۰۳ انفجاری بر اثر نشت گاز متان در معدن زغال سنگ طبس در استان خراسان جنوبی رخ داد که این حادثه موجب کشته شدن ۵۲نفر و مجروح شدن بیش از ۲۰نفر از معدنکاران این معدن شد.