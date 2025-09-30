به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، تلاش و از خودگذشتگی کادر درمان و امدادگران در هشت سال دفاع مقدس موضوع این مجموعه است.

نامیرا یکشنبه و دوشنبه هر هفته ساعت ۲۰ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

نمایش توانمندی‌های افراد دارای معلولیت هدف این مسابقه است.

باران را دنبال کن یازدهم مهر، ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه چهار پخش می‌شود.

این فیلم درباره یک عکاس طبیعت گرد است که به همراه همسرش درباره ویژگی‌ها و شرایط زیست گونه‌های مختلف قارچ‌ها پژوهش می‌کند.

«امباپه»، یازدهم مهر ساعت ۱۶، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۹، بازپخش می‌شود.

این مستند مسیر حرفه‌ای کیلیان امباپه بازیکن فوتبال فرانسوی از دوران کودکی تا تبدیل شدن به یکی از ستاره‌های فوتبال جهان را روایت می‌کند.