به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود رحیمی با قدردانی از دانشگاه علوم پزشکی دزفول، گروه‌های جهادی را بازوان توانمند کمیته امداد در یاری‌رسانی به خانوار‌های زیر پوشش دانست و گفت: حضور گروه جهادی «نسل سومی ها» که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در این منطقه اتفاق افتاد، موجب شادکامی و امیدآفرینی میان مددجویان و اقشار آسیب‌پذیر شده است.

وی با بیان اینکه ۸۰۰ نفر از مددجویان زیر پوشش کمیته امداد شهرستان از خدمات درمانی این گروه جهادی بهره‌مند شده‌اند، افزود: به این مددجویان بیش از ۲ هزار خدمت رایگان در زمینه‌های دندانپزشکی و تجویز دارو ارائه شده است.

رحیمی تصریح کرد: کشیدن دندان، عصب کشی، ترمیم، جرم گیری، دندانپزشکی کودکان و... از جمله فعالیت‌های گروه جهادی «نسل سومی ها» در مدت ۵ روز اقامت در شهرستان دزفول به شمار می‌رود.

رئیس کمیته امداد دزفول طی گزارشی از روند خدمات پزشکی ارائه شده طی چند روز گذشته به مددجویان این شهرستان در زمینه ارتوپدی، مغز و اعصاب، جراحی عمومی، گوش و حلق بینی و عمل جراحی چشم خبر داد و بیان داشت: در ادامه خدمات پزشکی ارائه شده معاینات بالینی و کلینیکی از جمله سونوگرافی آندوسکوپی و کولونوسکوپی و اعمال جراحی مختلف از جمله تعویض مفصل زانو توسط پزشکان فوق تخصص دانشگاه شهید بهشتی تهران انجام گرفت.