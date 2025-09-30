به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: با توجه به تکمیل نشدن تقاطع غیر همسطح جاده بجنورد - اسفراین و افزایش زمان و هزینه سفر کاربران جاده‌ای به خصوص مراجعه کنندگان سایت اداری و دانشگاهی، دوربرگردان این مسیر در محدوده صدا و سیما به طور موقت بازگشایی شد و تا زمانی که تقاطع غیر همسطح اجرا شود مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

وی افزود: عملیات زیرسازی و تعریض محور، نصب تابلو و علائم، آشکارسازی و ایمن سازی از جمله اقداماتی است که این اداره کل با صرف ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در این مسیر اجرا کرده است.

میقانی اظهارکرد: دوربرگردان موقت جاده بجنورد - اسفراین مختص خودرو‌های سواری و امدادی است و وسایل نقلیه سنگین باید همچنان از دوربرگردان بش قارداش استفاده کنند.