بهای نفت خام در معاملات روز سهشنبه با فشار چشمانداز مازاد عرضه جهانی کاهش یافت؛ موضوعی که به علت ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق و احتمال لغو بخشی از کاهش عرضه داوطلبانه توسط اعضای اوپکپلاس عنوان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملههای روز سهشنبه (هشتم مهر) در پی ازسرگیری صادرات نفت خام اقلیم کردستان عراق با خط لوله کرکوک - جیهان و احتمال تصویب لغو بخش دیگری از کاهش عرضه داوطلبانه هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) در نشست یکشنبه هفته آینده (۱۳ مهر) و به دنبال آن تقویت چشمانداز مازاد عرضه در بازار جهانی کاهش یافت.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال برای تحویل در ماه نوامبر که امروز منقضی میشود، تا ساعت ۳ و ۲۰ دقیقه بامداد بهوقت گرینویچ با ۵۴ سنت یا ۰.۸ درصد کاهش، به ۶۷ دلار و ۴۳ سنت برای هر بشکه رسید. قرارداد فعالتر برای تحویل در ماه دسامبر با ۵۳ سنت یا ۰.۸ درصد کاهش، ۶۶ دلار و ۵۶ سنت برای هر بشکه ثبت شد.
در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا هم با ۵۰ سنت یا ۰.۸ درصد کاهش، ۶۲ دلار و ۹۵ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.
این کاهشها در ادامه افتهای روز دوشنبه (هفتم مهر) است؛ هر دو شاخص برنت و دابلیوتیآی پس از ثبت شدیدترین کاهش روزانه خود از یکم اوت (دهم مرداد) بیش از ۳ درصد افت کردند.
تونی سیکامور، تحلیلگر مؤسسه آیجی (IG)، طی یادداشتی به مشتریان تصریح کرد: ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق صادرات نفت خام در پایان هفته و گزارشهایی مبنی بر تصمیم احتمالی هشت عضو اوپکپلاس در نشست هفته آینده برای لغو بخش دیگری از کاهش عرضه داوطلبانه خود در ماه نوامبر قیمت نفت کاهش یافت.
سه منبع مطلع از مذاکرات اعلام کردند که در نشست روز یکشنبه هشت عضو اوپکپلاس احتمال دارد حداقل روزانه ۱۳۷ هزار بشکه دیگر از کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکهای خود را در ماه نوامبر به بازارهای جهانی بازگردانند.
اد مایر، تحلیلگر مؤسسه مارکس گفت: اگرچه اوپکپلاس به هر حال زیر سهمیه خود تولید میکند، اما به نظر نمیرسد بازار از این واقعیت که نفت بیشتری وارد میشود، استقبال کرده باشد.
وزارت نفت عراق اعلام کرد که صادرات نفت خام از منطقه کردنشین این کشور روز شنبه (پنجم مهر) برای نخستین بار پس از دو سال و نیم با خط لوله کرکوک - جیهان از طریق پایانه جیهان ترکیه از سر گرفته شد.
بازار جهانی نفت طی هفتههای اخیر محتاط مانده و ریسکهای عرضه، بیشتر ناشی از حملههای پهپادی اوکراین به پالایشگاههای روسیه را با نگرانیهای مربوط به عرضه بیش از حد و ضعف تقاضا متعادل کرده است.
تحلیلگران مؤسسه ایانزد (ANZ) در یادداشتی امروز اعلام کردند که افزون بر این فضای نزولی، ریسک بالقوه تعطیلی دولت آمریکا هم نیز نگرانیهایی را درباره تقاضا ایجاد کرده است.
تعطیلی دولت ایالات متحده میتواند طیف گستردهای از خدمات را مختل کند و انتشار دادههای اقتصادی ازجمله گزارش حقوق و دستمزد برنامهریزیشده برای روز جمعه (۱۱ مهر) را که برای تصمیمگیری سیاستگذاران در بانک مرکزی آمریکا اهمیت دارد، به تأخیر بیندازد.
در تحولی دیگر، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، حمایت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی را برای پیشنهاد صلح غزه مورد حمایت واشنگتن جلب کرده، اما موضع حماس همچنان نامشخص باقی مانده است.