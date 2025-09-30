به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ استفاده از رادیو دارو‌ها و تجهیزاتِ پزشکی هسته‌ای، امکان تشخیص دقیق‌تر و درمان موثرتر را فراهم کرده است.

ایران موفق شد رتبه سوم جهان را در زمینه تولید رادیودارو‌های پزشکی هسته‌ای به دست آورد.

دانشمندان کشور تاکنون با تولید ۷۰ نوع رادیودارو، نیاز ۶۵۰۰ مرکز هسته‌ای داخلی را تأمین کرده و علاوه بر آن، محصولات خود را به ۱۵ کشور جهان صادر کرده‌اند.

کاربرد رادیودارو‌ها تنها به تشخیص بیماری محدود نمی‌شود و در درمان بیماری‌های متعددی از جمله انواع سرطان‌ها و تومورها، بیماری‌های قلبی و عروقی، کانسر سینه، کانسر تیروئید و همچنین یددرمانی نقش مؤثر ایفا می‌کند.