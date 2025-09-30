پخش زنده
ویژه برنامه رونمایی از سردیس سرلشکر شهید موسی نامجوی ، نخستین وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مراسم رونمایی از سردیس سرلشکر شهید موسی نامجوی با حضور فرزندان شهید و مسئولان استانی، شهرستان بندرانزلی و جمعی از ایثارگران در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
در این مراسم، مصطفی طاعتی مقدم رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، در سخنانی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای والامقام، گفت: شهید موسی نامجوی از برجستهترین شخصیتهای تاریخ معاصر کشور و از مفاخر گیلان است که با نثار جان خویش در راه اسلام و انقلاب، نامی ماندگار در تاریخ ایران اسلامی بر جای گذاشت.
وی با اشاره به نقش بیبدیل شهید نامجوی به عنوان نخستین وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی توانمند در روزهای سرنوشتساز آغاز جنگ تحمیلی، افزود: راه شهیدان، چراغ هدایت جامعه است و وظیفه همه ماست که با تداوم مسیر آنان، پاسدار ارزشهای انقلاب اسلامی باشیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر اهمیت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت گفت: این سازمان برای انجام مسئولیت اجتماعی خود و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، پاسداشت یاد شهیدان و معرفی آنان به نسل جوان تمام تلاش خود را انجام میدهد.
در بخش پایانی این مراسم، از جمعی از همکاران ایثارگر سازمان منطقه آزاد انزلی به پاس خدمات ارزشمند و مجاهدتهای آنان در دوران دفاع مقدس تجلیل شد، سپس با حضور مسئولان و فرزندان شهید، از سردیس سرلشکر شهید موسی نامجوی رونمایی شد.
حاضران در این مراسم به گلزار شهدای روستای جفرود پایین رفتند و با قرائت فاتحه، اهدای گل، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند و با آرمانهای بلند آنان تجدید میثاق کردند.