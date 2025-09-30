به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیر امور آب شهرستان خرم آباد گفت: عملیات لایروبی این بند به عنوان یکی از دو بند و شبکه مدرن شهرستان خرم‌آباد، که مخزن آن طی سال‌های گذشته و در پی وقوع سیلاب‌های متعدد در فصل بارش، به طور کامل پر از رسوب شده بود، با هدف روان‌سازی دریچه‌ها، افزایش ظرفیت آب‌گیری مخزن و کانال‌های آب‌بر، و همچنین کاهش فشار وارده بر جسم بند انجام خواهد شد.

مهرداد محمدی اعلام داشت: بند انحرافی و شبکه آبیاری طاق پل با داشتن ۸۰۰ هکتار اراضی تحت پوشش، نقش مهم و حیاتی در تولید محصولات زراعی و رونق اقتصاد کشاورزی روستا‌های پایین‌دست شهر خرم‌آباد ایفا می‌کند.

با اجرای این عملیات، ضمن جلوگیری از هدررفت آب و احیای کامل ظرفیت این سازه مهم، حیات دوباره‌ای به بند بخشیده خواهد شد و این امر باعث می‌شود همه اراضی شبکه آبیاری پایین‌دست، از آب موجود بهره‌مند شده و شاهد افزایش چشمگیر بهره‌وری در بخش کشاورزی منطقه باشیم.