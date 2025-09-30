آغاز عملیات لایروبی بند انحرافی طاق پل شکسته خرمآباد
عملیات لایروبی بند انحرافی طاق پل شکسته خرمآباد با هدف احیای ظرفیت کامل آب گیری برای آب مورد نیاز ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستاهای پایین دست شهر خرم آباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیر امور آب شهرستان خرم آباد گفت: عملیات لایروبی این بند به عنوان یکی از دو بند و شبکه مدرن شهرستان خرمآباد، که مخزن آن طی سالهای گذشته و در پی وقوع سیلابهای متعدد در فصل بارش، به طور کامل پر از رسوب شده بود، با هدف روانسازی دریچهها، افزایش ظرفیت آبگیری مخزن و کانالهای آببر، و همچنین کاهش فشار وارده بر جسم بند انجام خواهد شد.
مهرداد محمدی اعلام داشت: بند انحرافی و شبکه آبیاری طاق پل با داشتن ۸۰۰ هکتار اراضی تحت پوشش، نقش مهم و حیاتی در تولید محصولات زراعی و رونق اقتصاد کشاورزی روستاهای پاییندست شهر خرمآباد ایفا میکند.
با اجرای این عملیات، ضمن جلوگیری از هدررفت آب و احیای کامل ظرفیت این سازه مهم، حیات دوبارهای به بند بخشیده خواهد شد و این امر باعث میشود همه اراضی شبکه آبیاری پاییندست، از آب موجود بهرهمند شده و شاهد افزایش چشمگیر بهرهوری در بخش کشاورزی منطقه باشیم.