به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدطاهر دغلاوی با اشاره به اینکه حدنگاری برای ده‌ها هکتار اراضی کشاورزی در حمیدیه ادامه دارد، گفت: صدور اسناد تک برگ با هدف تثبیت مالکیت اشخاص و دولت باعث کاهش دعاوی و اختلافات ملکی، هویت بخشی اراضی کشاورزی و تسهیل در روند سرمایه گذاری می‌شود.

وی افزود: در این راستا ۱۴ فقره سند تک برگ اراضی کشاورزی در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند و اراضی مازاد بر نسق به مساحت ۵۷ هکتار در شهرستان صادر شد.