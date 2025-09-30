استان مرکزی با پیشتازی در توسعه نیروگاههای خورشیدی تا سه سال آینده پنج هزار مگاوات برق خورشیدی تولید میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با بیان این که دولت چهاردهم برای تولید ۳۰ هزار مگاوات تا سه سال آینده برنامه ریزی کرده است، گفت: در استان مرکزی نیز برای تولید ۵ هزار مگاوات برق خورشیدی هدفگذاری شده است.
محمودی افزود: برای امسال تولید ۵۰۰ مگاوات، سال ۱۴۰۵ تولید هزار و ۸۰۰ مگاوات و سال ۱۴۰۶ دو هزار و ۷۰۰ مگاوات پیش بینی شده است.
او با اشاره به جایگاه نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی محلات در میان بزرگترین طرحهای تولید برق خورشیدی کشور، گفت: هزینه احداث نیروگاههای خورشیدی، یک سوم سایر نیروگاههاست و سرعت بالای اتصال به شبکه توزیع و جلوگیری از آلودگی هوا از دیگر مزیتهای آن است.
محمودی درباره سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی افزود: باتوجه به مصرف ۸۲ درصدی برق استان در بخش مولد، صنعتگران در سال جاری با اقدام به سرمایه گذاری، تهاتر، فعالیت در بورس و خرید تضمینی ۲۰ ساله، مشارکت خوبی داشتند.
او با بیان این که میانگین افزایش ناترازی برق، سالانه شش درصد است، ابراز امیدواری کرد با افزایش استقبال شهروندان، کشاورزان، صنعتگران و هم چنین حمایتهای دولت، میزان ساخت نیروگاه خورشیدی از برنامه هدفگذاری شده فراتر رود.
مدیر توزیع برق شهرستان محلات نیز گفت: یکی از بزرگترین نیروگاههای خورشیدی کشور با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات در شهرستان محلات استان مرکزی فعال است.
حسین نوروزی افزود: این نیروگاه با ۲۶۰ هزار صفحه خورشیدی، در زمین بایر ۱۷۸ هکتاری روستای سبز کندر این شهرستان احداث شده است.
او ابراز داشت: این نیروگاه خورشیدی با سرمایه گذاری ۴ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی احداث شده و به صورت لحظهای ۸۰ مگاوات ساعت برق تولید میکند.
مدیر توزیع برق شهرستان محلات گفت: طرح توسعه ۴۰ مگاواتی این نیروگاه نیز در حال ساخت است و امید است تا پایان سال به بهره برداری برسد.
نوروزی افزود: شهرستان محلات با تولید یکصد و ۱۱ مگاوات برق خورشیدی در رتبه نخست تولید برق خورشیدی استان است.