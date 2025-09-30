به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با بیان این که دولت چهاردهم برای تولید ۳۰ هزار مگاوات تا سه سال آینده برنامه ریزی کرده است، گفت: در استان مرکزی نیز برای تولید ۵ هزار مگاوات برق خورشیدی هدفگذاری شده است.

محمودی افزود: برای امسال تولید ۵۰۰ مگاوات، سال ۱۴۰۵ تولید هزار و ۸۰۰ مگاوات و سال ۱۴۰۶ دو هزار و ۷۰۰ مگاوات پیش بینی شده است.

او با اشاره به جایگاه نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی محلات در میان بزرگترین طرح‌های تولید برق خورشیدی کشور، گفت: هزینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی، یک سوم سایر نیروگاه‌هاست و سرعت بالای اتصال به شبکه توزیع و جلوگیری از آلودگی هوا از دیگر مزیت‌های آن است.

محمودی درباره سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی افزود: باتوجه به مصرف ۸۲ درصدی برق استان در بخش مولد، صنعتگران در سال جاری با اقدام به سرمایه گذاری، تهاتر، فعالیت در بورس و خرید تضمینی ۲۰ ساله، مشارکت خوبی داشتند.

او با بیان این که میانگین افزایش ناترازی برق، سالانه شش درصد است، ابراز امیدواری کرد با افزایش استقبال شهروندان، کشاورزان، صنعتگران و هم چنین حمایت‌های دولت، میزان ساخت نیروگاه خورشیدی از برنامه هدفگذاری شده فراتر رود.

مدیر توزیع برق شهرستان محلات نیز گفت: یکی از بزرگترین نیروگاه‌های خورشیدی کشور با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات در شهرستان محلات استان مرکزی فعال است.

حسین نوروزی افزود: این نیروگاه با ۲۶۰ هزار صفحه خورشیدی، در زمین بایر ۱۷۸ هکتاری روستای سبز کندر این شهرستان احداث شده است.

او ابراز داشت: این نیروگاه خورشیدی با سرمایه گذاری ۴ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی احداث شده و به صورت لحظه‌ای ۸۰ مگاوات ساعت برق تولید می‌کند.

مدیر توزیع برق شهرستان محلات گفت: طرح توسعه ۴۰ مگاواتی این نیروگاه نیز در حال ساخت است و امید است تا پایان سال به بهره برداری برسد.

نوروزی افزود: شهرستان محلات با تولید یکصد و ۱۱ مگاوات برق خورشیدی در رتبه نخست تولید برق خورشیدی استان است.